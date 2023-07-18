В среду и четверг три трамвая в Харькове будут ходить по-другому
Трамваи №16, 16А и 27 изменят маршруты с 9:00 до 18:00 19 и 20 июля в связи с ремонтом пути.
Движение трамваев будет запрещено по пр. Тракторостроителей, от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
В это время трамваи будут курсировать таким образом:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидродпарк»;
№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь».
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №16, 16А и 27 изменят маршруты с 9:00 до 18:00 19 и 20 июля в связи с ремонтом пути.".