В среду и четверг три трамвая в Харькове будут ходить по-другому

Трамваи №16, 16А и 27 изменят маршруты с 9:00 до 18:00 19 и 20 июля в связи с ремонтом пути.

Движение трамваев будет запрещено по пр. Тракторостроителей, от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время трамваи будут курсировать таким образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидродпарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь».