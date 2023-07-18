У середу і четвер три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому
Трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 18:00 19 та 20 липня у зв’язку з ремонтом колії.
Рух трамваїв буде заборонено на пр. Тракторобудівників, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», пише пресслужба Харківської міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть таким чином:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідродпарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква».
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 18:00 19 та 20 липня у зв’язку з ремонтом колії.".