У середу і четвер три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому

Трамваї №16, 16А та 27 змінять маршрути з 9:00 до 18:00 19 та 20 липня у зв’язку з ремонтом колії.

Рух трамваїв буде заборонено на пр. Тракторобудівників, від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», пише пресслужба Харківської міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть таким чином:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідродпарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква».