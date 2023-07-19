Генштаб ВСУ: об обстрелах Харьковщины, атаке по Украине и успехах ПВО
В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестовое.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Так, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки состоялось 19 боевых столкновений. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
В течение суток оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет «Оникс», управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа «Shahed». ПВО уничтожила 13 «Калибров», ракету Х-59 и 23 БпЛА, пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестовое.".