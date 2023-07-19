Генштаб ВСУ: об обстрелах Харьковщины, атаке по Украине и успехах ПВО

В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестовое.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки состоялось 19 боевых столкновений. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

В течение суток оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине, применив 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет «Оникс», управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа «Shahed». ПВО уничтожила 13 «Калибров», ракету Х-59 и 23 БпЛА, пишет Генштаб.