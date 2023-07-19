Авиационный удар в районе Кисловки нанес враг на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Сегодня ночью рф в очередной раз ударила ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 20 боев.

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.