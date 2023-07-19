Авиационный удар в районе Кисловки нанес враг на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Сегодня ночью рф в очередной раз ударила ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 20 боев.
На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 07:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью рф в очередной раз ударила ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется, сообщил Генштаб ВСУ.".