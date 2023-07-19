Авіаційний удар в районі Кислівки завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Сьогодні вночі рф вкотре вдарила ракетами по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 боїв.
На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів і артилерії обстріляли населені пункти Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 07:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі рф вкотре вдарила ракетами по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється, повідомив Генштаб ЗСУ. ".