Авіаційний удар в районі Кислівки завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі рф вкотре вдарила ракетами по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 боїв.

На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів і артилерії обстріляли населені пункти Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.