Обстріли 9 населених пунктів Харківщини та авіаудар – зведення Генштабу ЗСУ
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також гатила з мінометів та артилерії по населених пунктах Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
“Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень… На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону”, – пише Генштаб.
Читайте також: Нічна атака “Шахедів” та наступ під Куп’янськом: дані Генштабу (оновлено)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Обстріли 9 населених пунктів Харківщини та авіаудар – зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також гатила з мінометів та артилерії по населених пунктах Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ.".