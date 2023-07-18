Обстріли 9 населених пунктів Харківщини та авіаудар – зведення Генштабу ЗСУ

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також гатила з мінометів та артилерії по населених пунктах Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

“Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень… На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону”, – пише Генштаб.