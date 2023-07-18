Обстрелы 9 населенных пунктов Харьковщины и авиаудар — сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по населенным пунктам Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений… На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону», — пишет Генштаб.
Читайте также: Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелы 9 населенных пунктов Харьковщины и авиаудар — сводка Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по населенным пунктам Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск.".