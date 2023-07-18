Обстрелы 9 населенных пунктов Харьковщины и авиаудар — сводка Генштаба ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также била из минометов и артиллерии по населенным пунктам Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 18 боевых столкновений… На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону», — пишет Генштаб.