Генштаб ЗСУ: про обстріли Харківщини, атаку по Україні та успіхи ППО
Протягом доби на Харківщині військові РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Так, супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Відбулось 19 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.
Протягом доби окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет “Онікс”, керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу “Shahed”. ППО знищила 13 “Калібрів”, ракету Х-59 та 23 БпЛА, пише Генштаб.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині військові РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове.".