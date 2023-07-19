Гуляла с подругой и пропала: в Харькове искали двоих детей

Полицейские разыскали двух девочек 10 и 7 лет, которые гуляли на детской площадке и пропали в Шевченковском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции, к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь вместе с 7-летней подругой гуляли на детской площадке рядом с домом и пропали.

Девочек полицейские разыскали за 15 минут. Дети пошли в соседний двор на игровую площадку.

Правоохранители вернули девочек родителям.