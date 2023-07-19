Live
  • Среда 19.07.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.15
    • 🔴

Гуляла с подругой и пропала: в Харькове искали двоих детей

Общество 11:13   19.07.2023
Виктория Яковенко
Гуляла с подругой и пропала: в Харькове искали двоих детей Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскали двух девочек 10 и 7 лет, которые гуляли на детской площадке и пропали в Шевченковском районе Харькова.

По данным ГУ Нацполиции, к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь вместе с 7-летней подругой гуляли на детской площадке рядом с домом и пропали.

Девочек полицейские разыскали за 15 минут. Дети пошли в соседний двор на игровую площадку.

Правоохранители вернули девочек родителям.

Читайте также: Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов
Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов
19.07.2023
На Купянск РФ бросила подразделения, ранее разбитые на Изюмщине — Синегубов
На Купянск РФ бросила подразделения, ранее разбитые на Изюмщине — Синегубов
18.07.2023
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
С вертолетов россияне ударили по станции на Харьковщине
18.07.2023
Авиационный удар в районе Кисловки нанес враг на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Авиационный удар в районе Кисловки нанес враг на Харьковщине — Генштаб ВСУ
19.07.2023
Взрывы будут слышать сегодня жители в Харьковской области
Взрывы будут слышать сегодня жители в Харьковской области
19.07.2023
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
17.07.2023

Новости по теме:

08:10
Мужчину с гранатой задержали в метро Харькова сотрудники полиции
22:46
Активисты требуют демонтировать памятник Владимиру Высоцкому в Харькове
22:12
На Купянск РФ бросила подразделения, ранее разбитые на Изюмщине — Синегубов
21:19
Пьяная харьковчанка уснула на остановке, оставив годовалую дочь без присмотра
21:01
Более 2 тысяч мирных жителей Харьковщины погибли вследствие войны — Фильчаков

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Гуляла с подругой и пропала: в Харькове искали двоих детей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали двух девочек 10 и 7 лет, которые гуляли на детской площадке и пропали в Шевченковском районе Харькова.".