Гуляла с подругой и пропала: в Харькове искали двоих детей
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разыскали двух девочек 10 и 7 лет, которые гуляли на детской площадке и пропали в Шевченковском районе Харькова.
По данным ГУ Нацполиции, к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь вместе с 7-летней подругой гуляли на детской площадке рядом с домом и пропали.
Девочек полицейские разыскали за 15 минут. Дети пошли в соседний двор на игровую площадку.
Правоохранители вернули девочек родителям.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали двух девочек 10 и 7 лет, которые гуляли на детской площадке и пропали в Шевченковском районе Харькова.".