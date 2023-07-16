Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция

В Харькове полицейские быстро разыскали трехлетнего ребенка, который пошел в супермаркет со знакомым матери.

15 июля около 18:20 полицейские получили сообщение от 30-летней женщины. Она рассказала, что знакомый мужчина с ее 3-летним сыном пошел в магазин и долго не возвращается.

Сотрудники полиции быстро нашли ребенка в супермаркете. Он находился в сопровождении знакомого матери. Полицейские вернули ребенка матери.

С женщиной полицейские провели профилактическую беседу.