Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция
В Харькове полицейские быстро разыскали трехлетнего ребенка, который пошел в супермаркет со знакомым матери.
15 июля около 18:20 полицейские получили сообщение от 30-летней женщины. Она рассказала, что знакомый мужчина с ее 3-летним сыном пошел в магазин и долго не возвращается.
Сотрудники полиции быстро нашли ребенка в супермаркете. Он находился в сопровождении знакомого матери. Полицейские вернули ребенка матери.
С женщиной полицейские провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 11:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские быстро разыскали трехлетнего ребенка, который пошел в супермаркет со знакомым матери. ".