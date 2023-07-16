Live
  • Воскресенье 16.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция

Происшествия 11:37   16.07.2023
Оксана Якушко
Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция

В Харькове полицейские быстро разыскали трехлетнего ребенка, который пошел в супермаркет со знакомым матери. 

15 июля около 18:20 полицейские получили сообщение от 30-летней женщины. Она рассказала, что знакомый мужчина с ее 3-летним сыном пошел в магазин и долго не возвращается.

Сотрудники полиции быстро нашли ребенка в супермаркете. Он находился в сопровождении знакомого матери. Полицейские вернули ребенка матери.

С женщиной полицейские провели профилактическую беседу.

Читайте также: Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
16.07.2023
Повреждены футбольное поле и машины – последствия атаки ракетами на Харьков
Повреждены футбольное поле и машины – последствия атаки ракетами на Харьков
16.07.2023
Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
16.07.2023
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
13.07.2023
Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
Враг пытался наступать на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
16.07.2023
2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС
2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС
16.07.2023

Новости по теме:

10:26
Повреждены футбольное поле и машины – последствия атаки ракетами на Харьков
08:59
Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
08:32
2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС
02:36
Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
01:41
«В Харькове слышны взрывы», – Терехов

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трехлетнего мальчика, ушедшего со знакомым, разыскивала в Харькове полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские быстро разыскали трехлетнего ребенка, который пошел в супермаркет со знакомым матери. ".