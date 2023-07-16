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Трирічного хлопчика, який пішов зі знайомим, розшукувала у Харкові поліція

Події 11:37   16.07.2023
Оксана Якушко
Трирічного хлопчика, який пішов зі знайомим, розшукувала у Харкові поліція

У Харкові поліцейські швидко розшукали трирічну дитину, яка пішла до супермаркету зі знайомим матері. 

15 липня близько 18.20 поліцейські отримали повідомлення від 30-річної жінки. Вона розповіла, що знайомий чоловік із її 3-річним сином пішов у магазин і довго не повертається.

Співробітники поліції швидко знайшли дитину у супермаркеті. Він перебував у супроводі знайомого матері. Поліцейські повернули дитину матері.

Із жінкою поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські швидко розшукали трирічну дитину, яка пішла до супермаркету зі знайомим матері. ".