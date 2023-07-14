Live
  • П’ятниця 14.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика

Події 15:24   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика Фото: ГУНП в Харківській області

У місті Любитин на Харківщині жінка прийшла з 6-річним сином до школи, щоб записати його до першого класу. Мати на деякий час відволіклася, після чого помітила, що дитини поруч немає.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«До відділення поліції надійшло повідомлення від працівників залізничної станції в місті Люботин, що на залізничній колії ходить маленький хлопчик без нагляду дорослих», – додали правоохоронці.

Коли поліцейські приїхали на місце хлопчик був наляканий та не міг повідомити де його батьки.

Правоохоронці розшукали 37-річну матір та провели з нею та дитиною профілактичну бесіду.

Читайте також: Була на вокзалі: на Харківщині знайшли дівчину, яка втекла з дому

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Швидко виходить з ладу»: збирають кошти на авто воїнам ОМБ – офіцер з Харкова
«Швидко виходить з ладу»: збирають кошти на авто воїнам ОМБ – офіцер з Харкова
14.07.2023
У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото)
У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото)
14.07.2023
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
14.07.2023
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки
14.07.2023
На Харківщині без світла через війну 22 тисячі споживачів – Укренерго
На Харківщині без світла через війну 22 тисячі споживачів – Укренерго
14.07.2023
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині
Навчання офлайн у дві зміни можуть запустити у школі в селі на Харківщині
10.07.2023

Новини за темою:

15:54
Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео)
15:24
Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика
14:32
У Харкові піймали злодія, який вкрав тимчасовий паркан у «ХТМ» (фото)
12:47
Підкрадався ззаду: у Лозовій чоловік з кримінальним минулим грабував жінок
12:23
Погіршення погоди: харківських водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 15:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Любитин на Харківщині жінка прийшла з 6-річним сином до школи, щоб записати його до першого класу. Мати на деякий час відволіклася, після чого помітила, що дитини поруч немає.".