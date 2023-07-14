Зник, коли його привели записувати до 1-го класу: у Люботині знайшли хлопчика

У місті Любитин на Харківщині жінка прийшла з 6-річним сином до школи, щоб записати його до першого класу. Мати на деякий час відволіклася, після чого помітила, що дитини поруч немає.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«До відділення поліції надійшло повідомлення від працівників залізничної станції в місті Люботин, що на залізничній колії ходить маленький хлопчик без нагляду дорослих», – додали правоохоронці.

Коли поліцейські приїхали на місце хлопчик був наляканий та не міг повідомити де його батьки.

Правоохоронці розшукали 37-річну матір та провели з нею та дитиною профілактичну бесіду.