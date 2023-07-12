Була на вокзалі: на Харківщині знайшли дівчину, яка втекла з дому

Поліцейські розшукали 17-річну дівчину, яка пішла з дому 11 липня, поки всі спали.

Дівчину знайшли на залізничному вокзалі, жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Неповнолітня пішла з дому 11 липня близько 00:30. До поліції звернулася бабуся дівчини та повідомила, що коли родина лягла спати, онука непомітно пішла з дому та не повернулася.

«Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, були орієнтовані всі підрозділи поліції Харківської області. З неповнолітньою провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому», – додали правоохоронці.