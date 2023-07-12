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Была на вокзале: на Харьковщине нашли девушку, которая сбежала из дома

Общество 12:40   12.07.2023
Виктория Яковенко
Была на вокзале: на Харьковщине нашли девушку, которая сбежала из дома Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разыскали 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 11 июля, пока все спали.

Девушку нашли на железнодорожном вокзале, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Несовершеннолетняя ушла из дома 11 июля около 00:30. В полицию обратилась ее бабушка и сообщила, что когда семья легла спать, внучка незаметно ушла из дома и не вернулась.

«Правоохранители немедленно приступили к поисковым мероприятиям, были ориентированы все подразделения полиции Харьковской области. С несовершеннолетней провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», — добавили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 11 июля, пока все спали.".