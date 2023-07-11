Пока все спали: на Харьковщине девушка сбежала из дома

Ночью 11 июля в полицию обратилась бабушка несовершеннолетней Дианы Немых из Лозовского района. Девушка незаметно ушла из дому, когда родные легли спать.

Теперь полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетней.

Ее приметы: рост около 165 см, короткие светло-каштановые волосы, челка осветлена, карие глаза.

Была одета: в голубую юбку с белыми цветами, легкий свитер, темно-зеленые кроссовки. С собой у девушки — черная сумочка на цепочке.

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Тех, у кого есть информация о Диане, просят сообщить по телефонам: «102» или (057) 459 00 64.