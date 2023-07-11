Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому

Вночі 11 липня до поліції звернулася бабуся неповнолітньої Діани Нємих із Лозівського району. Дівчина непомітно пішла з дому, коли рідні лягли спати.

Наразі поліція встановлює місцеперебування неповнолітньої.

Її прикмети: зріст близько 165 см, коротке світло-каштанове волосся, чуб висвітлений, карі очі.

Була одягнена: у блакитну спідницю з білими квітами, легкий светр, темно-зелені кросівки. З собою у дівчини – чорна сумочка на ланцюжку.

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Тих, хто має інформацію про Діану, просять повідомити за телефонами: “102” або (057) 459 00 64.