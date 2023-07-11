Live
  • Вівторок 11.07.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.06
    • 🟢

Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому

Події 12:06   11.07.2023
Оксана Горун
Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому

Вночі 11 липня до поліції звернулася бабуся неповнолітньої Діани Нємих із Лозівського району. Дівчина непомітно пішла з дому, коли рідні лягли спати.

Наразі поліція встановлює місцеперебування неповнолітньої.

Її прикмети: зріст близько 165 см, коротке світло-каштанове волосся, чуб висвітлений, карі очі.

Зникла неповнолітня на Харківщині
Фото: ГУНП у Харківській області

Була одягнена: у блакитну спідницю з білими квітами, легкий светр, темно-зелені кросівки. З собою у дівчини – чорна сумочка на ланцюжку.

Читайте також:  Під час пошуків Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни

Тих, хто має інформацію про Діану, просять повідомити за телефонами: “102” або (057) 459 00 64.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023
Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому
Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому
11.07.2023
“УЗ” запустила новий потяг між Харковом та Києвом: він їздитиме вночі
“УЗ” запустила новий потяг між Харковом та Києвом: він їздитиме вночі
11.07.2023
Слідчі поліції на Харківщині 2,5 години просиділи під обстрілом (відео)
Слідчі поліції на Харківщині 2,5 години просиділи під обстрілом (відео)
11.07.2023
Батько та двоє синів незаконно возили зброю з фронту до Харкова (фото)
Батько та двоє синів незаконно возили зброю з фронту до Харкова (фото)
11.07.2023
Авіаудари по Харківщині та нічна атака “Шахедами”: зведення Генштабу
Авіаудари по Харківщині та нічна атака “Шахедами”: зведення Генштабу
11.07.2023

Новини за темою:

12:06
Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому
11:56
Слідчі поліції на Харківщині 2,5 години просиділи під обстрілом (відео)
11:22
На Харківщині продавчиню покарали за цигарки для неповнолітнього
15:51
Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана
10:56
У вихідні на Харківщині впіймали 40 п’яних водіїв

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поки всі спали: на Харківщині дівчина втекла з дому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 12:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 11 липня до поліції звернулася бабуся неповнолітньої Діани Нємих із Лозівського району. Дівчина непомітно пішла з дому, коли рідні лягли спати".