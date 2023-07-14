Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка

В городе Любитин на Харьковщине женщина пришла с 6-летним сыном в школу, чтобы записать его в первый класс. Мать на время отвлеклась, после чего заметила, что ребенка рядом нет.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В отделение полиции поступило сообщение от работников железнодорожной станции в городе Люботин, что на железнодорожном пути ходит маленький мальчик без присмотра взрослых», — добавили правоохранители.

Когда полицейские приехали на место мальчик был напуган и не мог сообщить, где его родители.

Правоохранители разыскали 37-летнюю мать и провели с ней и ребенком профилактическую беседу.