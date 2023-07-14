Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В городе Любитин на Харьковщине женщина пришла с 6-летним сыном в школу, чтобы записать его в первый класс. Мать на время отвлеклась, после чего заметила, что ребенка рядом нет.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«В отделение полиции поступило сообщение от работников железнодорожной станции в городе Люботин, что на железнодорожном пути ходит маленький мальчик без присмотра взрослых», — добавили правоохранители.
Когда полицейские приехали на место мальчик был напуган и не мог сообщить, где его родители.
Правоохранители разыскали 37-летнюю мать и провели с ней и ребенком профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Любитин на Харьковщине женщина пришла с 6-летним сыном в школу, чтобы записать его в первый класс. Мать на время отвлеклась, после чего заметила, что ребенка рядом нет.".