Гуляла з подругою і зникла: у Харкові шукали двох дітей
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські розшукали двох дівчинок 10 та 7 років, які гуляли на дитячому майданчику та зникли у Шевченківському районі Харкова.
За даними ГУ Нацполіції, до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки. Вона повідомила, що її донька разом з 7-річною подругою гуляли на дитячому майданчику поруч з будинком та зникли.
Дівчат поліцейські розшукали за 15 хвилин – вони пішли у сусідній двір на гральний майданчик.
Правоохоронці повернули дітей батькам.
Читайте також: Трирічного хлопчика, який пішов зі знайомим, розшукувала у Харкові поліція
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Гуляла з подругою і зникла: у Харкові шукали двох дітей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали двох дівчинок 10 та 7 років, які гуляли на дитячому майданчику та зникли у Шевченківському районі Харкова.".