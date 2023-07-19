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Гуляла з подругою і зникла: у Харкові шукали двох дітей

Суспільство 11:13   19.07.2023
Вікторія Яковенко
Гуляла з подругою і зникла: у Харкові шукали двох дітей Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські розшукали двох дівчинок 10 та 7 років, які гуляли на дитячому майданчику та зникли у Шевченківському районі Харкова.

За даними ГУ Нацполіції, до правоохоронців звернулася мати 10-річної дівчинки. Вона повідомила, що її донька разом з 7-річною подругою гуляли на дитячому майданчику поруч з будинком та зникли.

Дівчат поліцейські розшукали за 15 хвилин – вони пішли у сусідній двір на гральний майданчик.

Правоохоронці повернули дітей батькам.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали двох дівчинок 10 та 7 років, які гуляли на дитячому майданчику та зникли у Шевченківському районі Харкова.".