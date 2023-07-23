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Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и Изюмщине (фото)

Происшествия 12:25   23.07.2023
Елена Нагорная
Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и Изюмщине (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По фактам вражеских обстрелов Купянского и Изюмского районов 22 июля открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ведомстве напомнили, что:

— около 16:00 российские военные обстреляли село Кучеровка Купянского района — были повреждены здания свинокомплекса;

— в селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района подверглись разрушениям частные дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, оккупанты били по населенным пунктам из артиллерии и РСЗО;

— в селе Богуславка Изюмского района повреждены жилой дом и автомобиль, а в селе Чернещина Изюмского подверглось — здание клуба.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 12:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам вражеских обстрелов Купянского и Изюмского районов 22 июля открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщает Харьковская областная прокуратура.".