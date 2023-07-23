Прокуратура показала наслідки ударів РФ по Куп’янщині та Ізюмщині (фото)

За фактами ворожих обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 22 липня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У відомстві нагадали, що:

– близько 16:00 російські військові обстріляли село Кучерівка Куп’янського району – було пошкоджено будинки свинокомплексу;

– у селах Новоосинове та Петропавлівка Куп’янського району зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, окупанти били по населених пунктах з артилерії та РСЗВ;

– у селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житловий будинок та автомобіль, а в селі Чернещина Ізюмського району зазнала руйнувань будівля клубу.



Фото: Харківська облпрокуратура