Прокуратура показала наслідки ударів РФ по Куп’янщині та Ізюмщині (фото)
За фактами ворожих обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 22 липня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У відомстві нагадали, що:
– близько 16:00 російські військові обстріляли село Кучерівка Куп’янського району – було пошкоджено будинки свинокомплексу;
– у селах Новоосинове та Петропавлівка Куп’янського району зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, окупанти били по населених пунктах з артилерії та РСЗВ;
– у селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житловий будинок та автомобіль, а в селі Чернещина Ізюмського району зазнала руйнувань будівля клубу.
Фото: Харківська облпрокуратура
Читайте також: Двоє загиблих і поранений: Синєгубов – про добу на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прокуратура показала наслідки ударів РФ по Куп’янщині та Ізюмщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 12:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами ворожих обстрілів Куп’янського та Ізюмського районів 22 липня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), повідомляє Харківська обласна прокуратура.".