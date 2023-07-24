Харьковчане просят Терехова переименовать несколько улиц: подробности
Жители Харькова создали несколько петиций с просьбой переименовать 5 улиц в городе.
1. Горожане обратились с просьбой переименовать улицу И. Камышева на улицу Евгения Храпко — в честь Героя Украины, сержанта ВСУ, боевого медика и инструктора по тактической медицине, погибшего во время эвакуации в Харьковской области. Поддержать петицию можно по ссылке.
2. Также просят переименовать улицу Краснодарскую в честь командира добровольческого батальона «Харьков-1, добровольческого отряда «Слобожанщина» – Сергея Александровича Анголенко.
3. Кроме этого обратились с предложением изменить название улицы Алексея Деревянко на улицу имени Романа Ратушного, который погиб на фронте 9 июня 2022 года неподалеку от села Сулиговка на Изюмщине.
4. Предлагают переименовать улицу Мотронинскую, которая названа именем «святой Мотроны Московской», которую не признают ни ПЦУ, ни УГКЦ и несущая в своем названии привязку к «русскому миру» и агрессивно-имперскому русскому православию, написал автор петиции.
5. А также улицу Грозненскую в Основянском районе. Автор петиции отметил, что название улицы походит от названия столицы Чеченской республики, граждане которой участвуют в военной агрессии РФ.
Напомним, чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 голосов за 90 дней.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 12:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова создали несколько петиций с просьбой переименовать 5 улиц в городе.".