Live
  • Понедельник 24.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🟢

Харьковчане просят Терехова переименовать несколько улиц: подробности

Общество 12:48   24.07.2023
Виктория Яковенко
Харьковчане просят Терехова переименовать несколько улиц: подробности

Жители Харькова создали несколько петиций с просьбой переименовать 5 улиц в городе.

1. Горожане обратились с просьбой переименовать улицу И. Камышева на улицу Евгения Храпко — в честь Героя Украины, сержанта ВСУ, боевого медика и инструктора по тактической медицине, погибшего во время эвакуации в Харьковской области. Поддержать петицию можно по ссылке.

2. Также просят переименовать улицу Краснодарскую в честь командира добровольческого батальона «Харьков-1, добровольческого отряда «Слобожанщина» – Сергея Александровича Анголенко.

3. Кроме этого обратились с предложением изменить название улицы Алексея Деревянко на улицу имени Романа Ратушного, который погиб на фронте 9 июня 2022 года неподалеку от села Сулиговка на Изюмщине.

4. Предлагают переименовать улицу Мотронинскую, которая названа именем «святой Мотроны Московской», которую не признают ни ПЦУ, ни УГКЦ и несущая в своем названии привязку к «русскому миру» и агрессивно-имперскому русскому православию, написал автор петиции.

5. А также улицу Грозненскую в Основянском районе. Автор петиции отметил, что название улицы походит от названия столицы Чеченской республики, граждане которой участвуют в военной агрессии РФ.

Напомним, чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 голосов за 90 дней.

Читайте также: Еще раз Добродар: на Харьковщине вновь пытаются переименовать город

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
24.07.2023, 11:14
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
24.07.2023, 07:14
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
24.07.2023, 10:20
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
23.07.2023, 17:11
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
24.07.2023, 08:24
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
24.07.2023, 11:17

Новости по теме:

21:01
Прогноз погоды в Харькове на следующую неделю: солнечно, один дождливый день
19:59
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
19:36
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
18:39
РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ
18:18
Исчез с территории предприятия: в Харькове разыскивают мальчика с аутизмом

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчане просят Терехова переименовать несколько улиц: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 12:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова создали несколько петиций с просьбой переименовать 5 улиц в городе.".