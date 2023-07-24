Еще раз Добродар: на Харьковщине вновь пытаются переименовать город

Руководство Первомайского на Харьковщине не отказалось от идеи сменить название населенного пункта. Несмотря на первую попытку, проваленную депутатами горсовета, провели еще одного голосование за новое название.

За новое название — «Добродар» — отдали голоса 502 жителя Первомайской громады. Подсчет голосов проводили на заседании топонимической комиссии и рабочей группы по переименованию города 24 июля. Видео заседания опубликовали в YouTube.

Итоги объявил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Жителям предложили на выбор десяток вариантов названия: Холоднояр, Добродар, Ангелов, Златополь, Новомиров, Хлебодар, Звытяжин, Казацк, Берецк, Сиваш. Для проведения народного волеизъявления в Первомайском установили палатки на улицах. Также был доступен вариант электронного голосования. По информации Бакшеева, в электронном виде проголосовали 1504 жителя города, еще 671 отдал свой голос на бумаге.

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«На первом месте оказалось название Добродар, как и в прошлый раз, набрав 502 голоса. На втором месте — Холоднояр — 348 голосов, на третьем месте Хлебодар — 333 голоса», — сообщил Бакшеев.

Напомним, попытку переименовать Первомайский предпринимали весной 2023 года. Тогда также провели голосование онлайн и офлайн. Однако количество участников было меньше: онлайн голосовали – 603 человека, офлайн – 160. На первом месте в предпочтениях также был Добродар. Однако в дальнейшем на сессии Первомайского горсовета депутаты не поддержали решение о переименовании.