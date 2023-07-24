Ще раз Добродар: на Харківщині знову намагаються перейменувати місто

Керівництво Первомайського на Харківщині не відмовилося від ідеї змінити назву населеного пункту. Попри першу спробу, провалену депутатами міськради, провели ще одне голосування за нову назву.

За нову назву – “Добродар” – віддали голоси 502 мешканці Первомайської громади. Підрахунок голосів проводили на засіданні топонімічної комісії та робочої групи з перейменування міста 24 липня. Відео засідання опублікували в ютубі.

Підсумки оголосив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Мешканцям запропонували на вибір десяток варіантів назви: Холоднояр, Добродар, Янголів, Златопіль, Новомирів, Хлібодар, Звитяжин, Козацьк, Берецьк, Сиваш. Для проведення народного волевиявлення у Первомайському встановили намети на вулицях. Також був доступний варіант електронного голосування. За інформацією Бакшеєва, в електронному вигляді проголосували 1504 мешканців міста, ще 671 віддали свій голос на папері.

“На першому місці виявилася назва Добродар, як і минулого разу, набравши 502 голоси. На другому місці – Холоднояр – 348 голосів, на третьому місці Хлібодар – 333 голоси”, – повідомив Бакшеєв.

Нагадаємо, спробу перейменувати Первомайський робили навесні 2023 року. Тоді також провели голосування онлайн та офлайн. Проте кількість учасників була меншою: онлайн голосували – 603 особи, офлайн – 160. На першому місці у пріоритетах також був Добродар. Однак надалі на сесії Первомайської міськради депутати не підтримали рішення про перейменування.