Перейменування Первомайського: місцеві депутати не затвердили нову назву

27 квітня на черговій сесії Первомайської міської ради депутати не підтримали питання щодо перейменування міста.

Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

«Депутати більшістю голосів підтримали 23 питання з 31 запланованого, але не підтримали питання щодо перейменування міста», – зазначив Бакшеєв.

Він також розповів, що місцеві депутати не дійшли згоди й щодо декількох земельних питань.