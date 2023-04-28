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Перейменування Первомайського: місцеві депутати не затвердили нову назву

Суспільство 11:20   28.04.2023
Вікторія Яковенко
Перейменування Первомайського: місцеві депутати не затвердили нову назву Фото: Микола Бакшеєв

27 квітня на черговій сесії Первомайської міської ради депутати не підтримали питання щодо перейменування міста.

Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

«Депутати більшістю голосів підтримали 23 питання з 31 запланованого, але не підтримали питання щодо перейменування міста», – зазначив Бакшеєв.

Він також розповів, що місцеві депутати не дійшли згоди й щодо декількох земельних питань.

Нагадаємо: “Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 квітня на черговій сесії Первомайської міської ради депутати не підтримали питання щодо перейменування міста.".