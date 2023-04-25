“Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста

За назву «Добродар» віддали свої голоси 634 мешканці, за «Хлібодар» – проголосували 129 людей.

Про це повідомив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв. Загалом участь у виборах за перейменування взяли 763 мешканці: онлайн голосували – 603 людини, офлайн – 160.

Тепер питання про перейменування міста винесуть на найближчу сесію міськради. Якщо міські депутати його підтримають, далі нову назву Первомайського мають затвердити депутати облради, а потім Кабмін.