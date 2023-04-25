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“Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста

Суспільство 11:23   25.04.2023
Вікторія Яковенко
“Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста Фото: Микола Бакшеєв

За назву «Добродар» віддали свої голоси 634 мешканці, за «Хлібодар» – проголосували 129 людей.

Про це повідомив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв. Загалом участь у виборах за перейменування взяли 763 мешканці: онлайн голосували – 603 людини, офлайн – 160.

Тепер питання про перейменування міста винесуть на найближчу сесію міськради. Якщо міські депутати його підтримають, далі нову назву Первомайського мають затвердити депутати облради, а потім Кабмін.

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Фото: Микола Бакшеєв

Нагадаємо: Хлібодар чи Добродар: на жителів Первомайського чекає другий тур голосування

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За назву «Добродар» віддали свої голоси 634 мешканці, за «Хлібодар» – проголосували 129 людей.".