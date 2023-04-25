“Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста
Фото: Микола Бакшеєв
За назву «Добродар» віддали свої голоси 634 мешканці, за «Хлібодар» – проголосували 129 людей.
Про це повідомив мер міста Первомайський Микола Бакшеєв. Загалом участь у виборах за перейменування взяли 763 мешканці: онлайн голосували – 603 людини, офлайн – 160.
Тепер питання про перейменування міста винесуть на найближчу сесію міськради. Якщо міські депутати його підтримають, далі нову назву Первомайського мають затвердити депутати облради, а потім Кабмін.
Нагадаємо: Хлібодар чи Добродар: на жителів Первомайського чекає другий тур голосування
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Добродар”: у Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 11:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За назву «Добродар» віддали свої голоси 634 мешканці, за «Хлібодар» – проголосували 129 людей.".