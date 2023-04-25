«Добродар»: в Первомайском закончилось голосование за новое название города

За название «Добродар» отдали свои голоса 634 жителя, за «Хлебодар» — проголосовали 129 человек.

Об этом сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев. В общем участие в выборах за переименование приняли 763 жителя: онлайн голосовали – 603 человека, офлайн – 160.

Теперь вопрос о переименовании города будет вынесен на ближайшую сессию горсовета. Если городские депутаты его поддержат, дальше новое название Первомайского должны утвердить депутаты облсовета, а затем Кабмин.