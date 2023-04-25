«Добродар»: в Первомайском закончилось голосование за новое название города
Фото: Николай Бакшеев
За название «Добродар» отдали свои голоса 634 жителя, за «Хлебодар» — проголосовали 129 человек.
Об этом сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев. В общем участие в выборах за переименование приняли 763 жителя: онлайн голосовали – 603 человека, офлайн – 160.
Теперь вопрос о переименовании города будет вынесен на ближайшую сессию горсовета. Если городские депутаты его поддержат, дальше новое название Первомайского должны утвердить депутаты облсовета, а затем Кабмин.
Напомним: Хлебодар или Добродар: жителей Первомайского ждет второй тур голосования
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За название «Добродар» отдали свои голоса 634 жителя, за «Хлебодар» — проголосовали 129 человек.".