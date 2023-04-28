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Переименование Первомайского: местные депутаты не утвердили новое название

Общество 11:20   28.04.2023
Виктория Яковенко
Переименование Первомайского: местные депутаты не утвердили новое название Фото: Николай Бакшеев

27 апреля на очередной сессии Первомайского городского совета депутаты не поддержали вопрос переименования города.

Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Депутаты большинством голосов поддержали 23 вопроса из 31 запланированного, но не поддержали вопрос о переименовании города», — отметил Бакшеев.

Он также рассказал, что местные депутаты не пришли к согласию и по нескольким земельным вопросам.

Напомним: «Добродар»: в Первомайском закончилось голосование за новое название города

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 апреля на очередной сессии Первомайского городского совета депутаты не поддержали вопрос переименования города.".