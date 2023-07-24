Харків’яни просять Терехова перейменувати низьку вулиць: подробиці

Мешканці Харкова створили кілька петицій щодо перейменування 5 вулиць у місті.

1. Містяни звернулися з проханням перейменувати вулицю І.Камишева на вулицю Євгена Храпка – на честь Героя України, сержанта ЗСУ, бойового медика та інструктора з тактичної медицини, що загинув під час евакуації на Харківщині. Підтримати петицію можна за посиланням.

2. Також просять перейменувати вулицю Краснодарську на честь командира добровольчого батальйону «Харків-1, добровольчого загону «Слобожанщина» – Сергія Олександровича Янголенка.

3. Крім цього звернулися з пропозицією змінити назву вулиці Олексія Дерев’янко на вулицю імені Романа Ратушного, який загинув на фронті 9 червня 2022 неподалік села Сулигівка на Ізюмщині.

4. Пропонують перейменувати вулицю Мотронинську, яка названа ім’ям «святой Мотроны Московской», яку не визнають ані ПЦУ, ані УГКЦ і яка несе у своїй назві прив’язку до «руського миру» й агресивно-імперського російського православ’я, написав автор петиції.

5. А також вулицю Грозненську в Основ‘янскому районі. Автор петиції зазначив, що назва вулиці походить від назви столиці Чеченської республіки, громадяни якої беруть участь у військовій агресії РФ.

Нагадаємо, щоб керівництво міста розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 голосів за 90 днів.