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Полиция показала последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине (фото)

Происшествия 09:57   24.07.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине (фото)

Армия РФ дважды ударила управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по территории Харьковской области за сутки.

Пострадали прифронтовые села Купянского района.

«По селу Кучеровка Купянского района россияне нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждены частные дома. Ранена женщина 1952 года рождения. В результате удара ФАБ-250 в селе Петропавловка Купянского района повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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На местах происшествия работали следователи, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине 23 июля 2023 2

Последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине 23 июля 2023 3

Последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине 23 июля 2023 4

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 09:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ дважды ударила управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по территории Харьковской области за сутки".