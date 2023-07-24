Полиция показала последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине (фото)

Армия РФ дважды ударила управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по территории Харьковской области за сутки.

Пострадали прифронтовые села Купянского района.

«По селу Кучеровка Купянского района россияне нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждены частные дома. Ранена женщина 1952 года рождения. В результате удара ФАБ-250 в селе Петропавловка Купянского района повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На местах происшествия работали следователи, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.