Полиция показала последствия удара ФАБ-250 по Харьковщине (фото)
Армия РФ дважды ударила управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по территории Харьковской области за сутки.
Пострадали прифронтовые села Купянского района.
«По селу Кучеровка Купянского района россияне нанесли удар управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждены частные дома. Ранена женщина 1952 года рождения. В результате удара ФАБ-250 в селе Петропавловка Купянского района повреждены частные дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На местах происшествия работали следователи, эксперты и взрывотехники. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ дважды ударила управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по территории Харьковской области за сутки".