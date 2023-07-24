Live
  • Понеділок 24.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🔴

Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)

Події 09:57   24.07.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)

Армія РФ двічі вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 по території Харківської області за добу.

Постраждали прифронтові села Куп’янського району.

“По селу Кучерівка Куп’янського району росіяни нанесли удару керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження. Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також:  ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

На місцях події працювали слідчі, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині 23 липня 2023 2

Наслідки удару ФАБ-250 Харківщиною 23 липня 2023 3

Наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині 23 липня 2023 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)
24.07.2023, 09:57
Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)
Машовець про південь України: “Ступінь натягу каната” зростає” (мапи)
24.07.2023, 09:38
Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)
Гарячий ранок: Москву та Крим атакували безпілотники, вибухає склад БК (відео)
24.07.2023, 08:14
По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
24.07.2023, 08:24
ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
24.07.2023, 07:38
Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день
Прогноз погоди в Харкові на наступний тиждень: сонячно, один дощовий день
23.07.2023, 21:01

Новини за темою:

18:18
Зник з території підприємства: у Харкові розшукують хлопчика з аутизмом
17:34
ДТП під Харковом: водій врізався в дерево, загинула його дружина (фото)
11:13
Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)
08:37
У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині
16:23
Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 09:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ двічі вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 по території Харківської області за добу".