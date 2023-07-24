Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)
Армія РФ двічі вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 по території Харківської області за добу.
Постраждали прифронтові села Куп’янського району.
“По селу Кучерівка Куп’янського району росіяни нанесли удару керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження. Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На місцях події працювали слідчі, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ двічі вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 по території Харківської області за добу".