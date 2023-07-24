Поліція показала наслідки удару ФАБ-250 по Харківщині (фото)

Армія РФ двічі вдарила керованими авіабомбами ФАБ-250 по території Харківської області за добу.

Постраждали прифронтові села Куп’янського району.

“По селу Кучерівка Куп’янського району росіяни нанесли удару керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження. Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місцях події працювали слідчі, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни.