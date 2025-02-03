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Авіація РФ скинула бомбу ФАБ-250 на Куп’янськ: поранений літній чоловік

Події 19:02   03.02.2025
Олена Нагорна
Авіація РФ скинула бомбу ФАБ-250 на Куп’янськ: поранений літній чоловік

Бомбу ФАБ-250, за попередніми даними, скинула на місто Куп’янськ Харківської області авіація РФ близько 15:50 3 лютого.

Внаслідок цієї атаки отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інформує Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше в ХОВА повідомляли, що 3 лютого під час транспортування пацієнта у Куп’янську бригада медиків потрапила під удар російського БпЛА. Внаслідок «прильоту» була пошкоджена машина екстреної медичної допомоги, минулося без постраждалих.

Читайте також: Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив з авіації по півночі Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бомбу ФАБ-250, за попередніми даними, скинула на місто Куп’янськ Харківської області авіація РФ близько 15:50 3 лютого.".