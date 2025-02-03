Авіація РФ скинула бомбу ФАБ-250 на Куп’янськ: поранений літній чоловік

Бомбу ФАБ-250, за попередніми даними, скинула на місто Куп’янськ Харківської області авіація РФ близько 15:50 3 лютого.

Внаслідок цієї атаки отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інформує Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Раніше в ХОВА повідомляли, що 3 лютого під час транспортування пацієнта у Куп’янську бригада медиків потрапила під удар російського БпЛА. Внаслідок «прильоту» була пошкоджена машина екстреної медичної допомоги, минулося без постраждалих.