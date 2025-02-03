Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА

Події 13:28   03.02.2025
Вікторія Яковенко
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА Фото: ХОВА

У ХОВА повідомили про атаку ворожих дронів на Харківщині 3 лютого.

Зокрема, під час транспортування пацієнта у Куп’янську бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

Ще один ворожий дрон зафіксували за межами населеного пункту Канцедалівка. Близько 10:20 БпЛА влучив у службове авто поліції. Постраждалих немає, додали в ХОВА.

Читайте також: Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
03.02.2025, 13:28
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
03.02.2025, 13:11
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
03.02.2025, 12:33
У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці
У Харкові підозрюють чоловіка у вбивстві матері та тварин: подробиці
03.02.2025, 12:15

Новини за темою:

11:38
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
12:09
Дрони РФ атакували Харківщину: загинули чоловіки, постраждала жінка (фото)
13:29
РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео)
17:41
Що можна придбати, продавши житло в Харкові
08:26
Скільки разів росіяни атакували минулої доби на Харківщині, розповів ГШ

Ви читали новину: «Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про атаку ворожих дронів на Харківщині 3 лютого.".