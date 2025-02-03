Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА

У ХОВА повідомили про атаку ворожих дронів на Харківщині 3 лютого.

Зокрема, під час транспортування пацієнта у Куп’янську бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

Ще один ворожий дрон зафіксували за межами населеного пункту Канцедалівка. Близько 10:20 БпЛА влучив у службове авто поліції. Постраждалих немає, додали в ХОВА.