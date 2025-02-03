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Бригада медиков и авто полиции попали под атаку БпЛА

Происшествия 13:28   03.02.2025
Виктория Яковенко
Бригада медиков и авто полиции попали под атаку БпЛА Фото: ХОВА

В ХОВА сообщили об атаке вражеских дронов в Харьковской области 3 февраля.

В частности, при транспортировке пациента в Купянске бригада медиков попала под удар вражеского БпЛА. В результате «прилета» повреждена машина экстренной медицинской помощи. Без пострадавших.

Еще один вражеский дрон зафиксировали за пределами населенного пункта Канцедаловка. Около 10:20 БпЛА попал в служебный автомобиль полиции. Пострадавших нет, добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили об атаке вражеских дронов в Харьковской области 3 февраля.".