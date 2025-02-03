Бригада медиков и авто полиции попали под атаку БпЛА
Фото: ХОВА
В ХОВА сообщили об атаке вражеских дронов в Харьковской области 3 февраля.
В частности, при транспортировке пациента в Купянске бригада медиков попала под удар вражеского БпЛА. В результате «прилета» повреждена машина экстренной медицинской помощи. Без пострадавших.
Еще один вражеский дрон зафиксировали за пределами населенного пункта Канцедаловка. Около 10:20 БпЛА попал в служебный автомобиль полиции. Пострадавших нет, добавили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, медики, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили об атаке вражеских дронов в Харьковской области 3 февраля.".