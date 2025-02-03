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Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было

Происшествия 12:33   03.02.2025
Виктория Яковенко
Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было Фото: Александр Гололобов

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов около 12:30 сообщил о взрыве в Черкасской Лозовой.

По его данным, это было не военное попадание. Он призвал жителей не паниковать и опубликовал фото горящего авто.

Напомним, «Шахед» 1 февраля атаковал село Черкасская Лозовая. БпЛА ударил посреди приватного сектора. Кирпичи и стройматериалы разлетелись так, что засыпали дорогу областного значения, проходящую через село. Чудом по причине удара не было пострадавших. Однако 15 домов в селе повреждены. Также пострадала линия электропередачи, но ее быстро восстановили. В местной амбулатории разбиты стекла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов около 12:30 сообщил о взрыве в Черкасской Лозовой.".