Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было
Фото: Александр Гололобов
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов около 12:30 сообщил о взрыве в Черкасской Лозовой.
По его данным, это было не военное попадание. Он призвал жителей не паниковать и опубликовал фото горящего авто.
Напомним, «Шахед» 1 февраля атаковал село Черкасская Лозовая. БпЛА ударил посреди приватного сектора. Кирпичи и стройматериалы разлетелись так, что засыпали дорогу областного значения, проходящую через село. Чудом по причине удара не было пострадавших. Однако 15 домов в селе повреждены. Также пострадала линия электропередачи, но ее быстро восстановили. В местной амбулатории разбиты стекла.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов около 12:30 сообщил о взрыве в Черкасской Лозовой.".