Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали

По информации АО «Харьковоблэнерго», аварийные отключения света ввели сегодня утром в ряде областей из-за атаки БпЛА.

«В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения», – пишут энергетики.

Также в облэнерго просят не перегружать систему и не включать несколько электроприборов одновременно после временного обесточивания.