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Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали

Происшествия 10:28   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали

По информации АО «Харьковоблэнерго», аварийные отключения света ввели сегодня утром в ряде областей из-за атаки БпЛА.

«В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения», – пишут энергетики.

Также в облэнерго просят не перегружать систему и не включать несколько электроприборов одновременно после временного обесточивания.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации АО «Харьковоблэнерго», аварийные отключения света ввели сегодня утром в ряде областей из-за атаки БпЛА.".