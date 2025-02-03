Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ

О том, что враг активно укрепляет свои позиции на границе с Харьковской областью рассказал эфире нацмарафона «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр

Он уточнил, что на данный момент на участке Липцы-Глубокое ситуация стабильная. Продолжаются лишь позиционные бои, однако враг не пытается наступать или увеличивать количество пехоты и техники. Тем временем россияне активно укрепляют свои позиции, отметил военный.

«Если брать участок за границей, то они пытаются применять технику, экскаваторы, тяжелую технику для создания масштабных, массивных укрытий. Что касается линии боевого столкновения, то это преимущественно укрытия с использованием каких-то подручных материалов, накрытия из древесины, какие-то средства, которые помогают защитить себя от дождя и погоды. С нашей стороны мы тоже стараемся каждую свою позицию укрепить максимально, потому что сейчас очень поддаются позиции массированным ударам, как авиации, так и систем средств залпового огня, и также страдаем от вражеской артиллерии», – сказал «Котя».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»