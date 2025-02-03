Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
О том, что враг активно укрепляет свои позиции на границе с Харьковской областью рассказал эфире нацмарафона «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр
Он уточнил, что на данный момент на участке Липцы-Глубокое ситуация стабильная. Продолжаются лишь позиционные бои, однако враг не пытается наступать или увеличивать количество пехоты и техники. Тем временем россияне активно укрепляют свои позиции, отметил военный.
«Если брать участок за границей, то они пытаются применять технику, экскаваторы, тяжелую технику для создания масштабных, массивных укрытий. Что касается линии боевого столкновения, то это преимущественно укрытия с использованием каких-то подручных материалов, накрытия из древесины, какие-то средства, которые помогают защитить себя от дождя и погоды. С нашей стороны мы тоже стараемся каждую свою позицию укрепить максимально, потому что сейчас очень поддаются позиции массированным ударам, как авиации, так и систем средств залпового огня, и также страдаем от вражеской артиллерии», – сказал «Котя».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: ISW про «успехи» РФ на Купянщине и продвижение в сторону Боровой
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, наступ, наступление, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 09:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что враг активно укрепляет свои позиции на границе с Харьковской областью рассказал эфире нацмарафона «Котя» — командир взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр".