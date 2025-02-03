ISW про «успехи» РФ на Купянщине и продвижение в сторону Боровой
О ситуации на Харьковском, Купянском и Боровском направлении рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Недавно российский блогер заявил, что военные РФ продвинулись на запад от Новомлынска и Калиново. Однако каких-либо доказательств этому аналитики так и не нашли. Кроме того, есть информация и о других «победах» оккупантов на Купянщине, пишут в ISW.
«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу и от Западного (к северу от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этого заявления», – отметили в Институте изучения войны.
В то же время аналитики зафиксировали продвижение врага на Боровском направлении.
«Российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 2 февраля. Опубликованные 2 февраля геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили в ISW.
А вот на севере Харьковщины – абсолютное затишье. О попытках штурмовать позиции ВСУ не сообщили ни украинские, ни российские источники, добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 07:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском, Купянском и Боровском направлении рассказали в Институте изучения войны (ISW).".