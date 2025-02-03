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В ISW прокоментували “успіхи” РФ на Куп’янщині та просування у бік Борової

Україна 07:34   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW прокоментували “успіхи” РФ на Куп’янщині та просування у бік Борової

Про ситуацію на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно російський блогер заявив, що військові РФ просунулися на захід від Новомлинська та Калинового. Однак жодних доказів цьому аналітики так і не знайшли. Крім того, є інформація і про інші “перемоги” окупантів на Куп’янщині, пишуть в ISW.

“Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ і південь від Западного (на північ від Куп’янська), але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Водночас аналітики зафіксували просування ворога на Борівському напрямку.

“Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 2 лютого. Опубліковані 2 лютого геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Макіївки (на південний схід від Борової)”, – уточнили в ISW.

А ось на півночі Харківщини – абсолютне затишшя. Про спроби штурмувати позиції ЗСУ не повідомляли ані українські, ані російські джерела, додали в Інституті вивчення війни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).".