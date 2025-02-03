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Масштабні укриття будує ворог на кордоні з Харківщиною – військовий ЗСУ

Фронт 09:36   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масштабні укриття будує ворог на кордоні з Харківщиною – військовий ЗСУ Скріншот

Про те, що ворог активно зміцнює свої позиції на кордоні з Харківською областю, розповів в етері нацмарафону «Котя» — командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр.

Він уточнив, що зараз на ділянці Липці-Глибоке ситуація стабільна. Тривають лише позиційні бої, проте ворог не намагається наступати чи збільшувати кількість піхоти та техніки. Тим часом росіяни активно зміцнюють свої позиції, зазначив військовий.

Якщо брати межі за кордоном, то вони намагаються застосовувати техніку, екскаватори, важку техніку для створення якихось масштабних, масивних укриттів. Що стосується саме лінії бойового зіткнення, то це переважно укриття з використанням якихось підручних матеріалів, накриття з деревини, якісь засоби, які допомагають захистити себе від дощу та погоди. З нашої сторони ми теж намагаємось кожну свою позицію укріпити максимально, тому що зараз дуже піддаються позиції масованим ударам, як і авіації, так і систем засобів залпового вогню, і також страждаємо від ворожої артилерії”, – сказав “Котя”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 09:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ворог активно зміцнює свої позиції на кордоні з Харківською областю, розповів в етері нацмарафону «Котя» — командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр.".