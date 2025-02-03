Про аварійні відключення світла на Харківщині повідомили в обленерго – деталі
За інформацією АТ “Харківобленерго”, аварійні відключення світла ввели сьогодні вранці у низці областей через атаку БпЛА.
“Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення”, – пишуть енергетики.
Також в обленерго просять не перевантажувати систему та не вмикати кілька електроприладів одночасно після тимчасового знеструмлення.
Читайте також: Масштабні укриття будує ворог на кордоні з Харківщиною – військовий ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: відключення, график отключения, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про аварійні відключення світла на Харківщині повідомили в обленерго – деталі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 10:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією АТ “Харківобленерго”, аварійні відключення світла ввели сьогодні вранці у низці областей через атаку БпЛА.".