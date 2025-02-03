Про аварійні відключення світла на Харківщині повідомили в обленерго – деталі

За інформацією АТ “Харківобленерго”, аварійні відключення світла ввели сьогодні вранці у низці областей через атаку БпЛА.

“Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення”, – пишуть енергетики.

Також в обленерго просять не перевантажувати систему та не вмикати кілька електроприладів одночасно після тимчасового знеструмлення.