Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
Фото: Олександр Гололобов
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов близько 12:30 повідомив про вибух у Черкаській Лозовій.
За його даними, це було не військове влучання. Він закликав жителів не панікувати та опублікував фото авто, яке палає.
Нагадаємо, «шахед» 1 лютого атакував село Черкаська Лозова. БпЛА вдарив посеред приватного сектору. Цеглини та будматеріали розлетілися так, що засипали дорогу обласного значення, котра проходить через село. Дивом унаслідок удару не було постраждалих. Проте 15 будинків у селі пошкоджені. Також постраждала лінія електропередач, але її швидко відновили. У місцевій амбулаторії розбиті шибки.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов близько 12:30 повідомив про вибух у Черкаській Лозовій.".