Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
Фото: ДСНС України
На Харківщині сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-250.
Як розповіли у ДСНС України, частини цього боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту.
«Фахівці піротехнічного розрахунку 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, у разі знаходження підозрілого предмета слід негайно повідомити про знахідку за номерами «101» або «102». У жодному разі не варто наближатися до нього та чіпати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, знищили, ліс, саперы, ФАБ-250, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-250.".