Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)

Суспільство 15:19   11.11.2024
Вікторія Яковенко
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото) Фото: ДСНС України

На Харківщині сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-250.

Як розповіли у ДСНС України, частини цього боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту.

«Фахівці піротехнічного розрахунку 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, у разі знаходження підозрілого предмета слід негайно повідомити про знахідку за номерами «101» або «102». У жодному разі не варто наближатися до нього та чіпати.

ФАБ-250 уничтожили на Харьковщине
Фото: ДСНС України
ФАБ-250 уничтожили на Харьковщине
Фото: ДСНС України
ФАБ-250 уничтожили на Харьковщине
Фото: ДСНС України
ФАБ-250 уничтожили на Харьковщине
Фото: ДСНС України

Читайте також: ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
11.11.2024, 15:19
Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому
Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому
11.09.2024, 12:12
На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин
На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин
11.11.2024, 14:40
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
11.11.2024, 15:22
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
11.11.2024, 14:00
Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей
Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей
11.11.2024, 11:57

Новини за темою:

08:00
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок
15:24
Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео)
09:03
Вночі через обстріл РФ виникла пожежа: ДСНС про російські удари
08:08
ДСНС: дитина постраждала через нічний удар по Салтівці (відео)
08:35
ДСНС: рятувальники допомогли виїхати в безпечні місця 11 мешканцям Куп’янщини

Ви читали новину: «Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-250.".