Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)

На Харківщині сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-250.

Як розповіли у ДСНС України, частини цього боєприпасу знайшли місцеві жителі у лісовому масиві поблизу населеного пункту.

«Фахівці піротехнічного розрахунку 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили та знищили фугасно-авіаційну бомбу ФАБ-250», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, у разі знаходження підозрілого предмета слід негайно повідомити про знахідку за номерами «101» або «102». У жодному разі не варто наближатися до нього та чіпати.