Части ФАБ-250 нашли в лесу на Харьковщине: саперы уничтожили авиабомбу (фото)

В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-250.

Как рассказали в ГСЧС Украины, части этого боеприпаса обнаружили местные жители в лесном массиве вблизи населенного пункта.

«Специалисты пиротехнического расчета 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и уничтожили фугасно-авиационную бомбу ФАБ-250», — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в случае нахождения подозрительного предмета следует немедленно сообщить о находке по номерам «101» или «102». Ни в коем случае не нужно приближаться к нему и трогать.