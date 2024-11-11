Части ФАБ-250 нашли в лесу на Харьковщине: саперы уничтожили авиабомбу (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-250.
Как рассказали в ГСЧС Украины, части этого боеприпаса обнаружили местные жители в лесном массиве вблизи населенного пункта.
«Специалисты пиротехнического расчета 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и уничтожили фугасно-авиационную бомбу ФАБ-250», — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что в случае нахождения подозрительного предмета следует немедленно сообщить о находке по номерам «101» или «102». Ни в коем случае не нужно приближаться к нему и трогать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, знищили, ліс, лес, саперы, уничтожили, ФАБ-250, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-250.".