Авиация РФ сбросила бомбу ФАБ-250 на Купянск: ранен пожилой мужчина
Бомбу ФАБ-250, по предварительным данным, сбросила на город Купянск Харьковской области авиация РФ около 15:50 3 февраля.
В результате этой атаки получил ранения 71-летний мужчина. Повреждения получили жилые дома, информирует Харьковская областная прокуратура.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Ранее в ХОВА сообщали, что 3 февраля при транспортировке пациента в Купянске бригада медиков попала под удар российского БпЛА. В результате «прилета» была повреждена машина экстренной медицинской помощи, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бомба, купянск, новости Харькова, пострадавшие, ФАБ-250, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 19:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бомбу ФАБ-250, по предварительным данным, сбросила на город Купянск Харьковской области авиация РФ около 15:50 3 февраля.".