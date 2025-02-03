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Авиация РФ сбросила бомбу ФАБ-250 на Купянск: ранен пожилой мужчина

Происшествия 19:02   03.02.2025
Елена Нагорная
Авиация РФ сбросила бомбу ФАБ-250 на Купянск: ранен пожилой мужчина

Бомбу ФАБ-250, по предварительным данным, сбросила на город Купянск Харьковской области авиация РФ около 15:50 3 февраля.

В результате этой атаки получил ранения 71-летний мужчина. Повреждения получили жилые дома, информирует Харьковская областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее в ХОВА сообщали, что 3 февраля при транспортировке пациента в Купянске бригада медиков попала под удар российского БпЛА. В результате «прилета» была повреждена машина экстренной медицинской помощи, обошлось без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 19:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бомбу ФАБ-250, по предварительным данным, сбросила на город Купянск Харьковской области авиация РФ около 15:50 3 февраля.".