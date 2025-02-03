Авиация РФ сбросила бомбу ФАБ-250 на Купянск: ранен пожилой мужчина

Бомбу ФАБ-250, по предварительным данным, сбросила на город Купянск Харьковской области авиация РФ около 15:50 3 февраля.

В результате этой атаки получил ранения 71-летний мужчина. Повреждения получили жилые дома, информирует Харьковская областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее в ХОВА сообщали, что 3 февраля при транспортировке пациента в Купянске бригада медиков попала под удар российского БпЛА. В результате «прилета» была повреждена машина экстренной медицинской помощи, обошлось без пострадавших.