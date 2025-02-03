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Генштаб: враг атаковал на Купянщине и бил из авиации по северу Харьковщины

Фронт 16:50   03.02.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: враг атаковал на Купянщине и бил из авиации по северу Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Где штурмовали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

О боях на Харьковском направлении Генштаб не сообщает, однако информирует, что ВС РФ нанесли авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских воинов в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. СОУ отбили шесть вражеских атак, еще один бой продолжается.

«В общем, с начала суток произошло 53 боевых столкновения», — добавили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где штурмовали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".