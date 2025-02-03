Генштаб: враг атаковал на Купянщине и бил из авиации по северу Харьковщины

Где штурмовали оккупанты в течение дня в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

О боях на Харьковском направлении Генштаб не сообщает, однако информирует, что ВС РФ нанесли авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочково.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских воинов в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. СОУ отбили шесть вражеских атак, еще один бой продолжается.

«В общем, с начала суток произошло 53 боевых столкновения», — добавили в Генштабе.