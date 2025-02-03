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Где остановили врага на Купянщине, а также о тактике РФ рассказали в Ахиллесе

Фронт 10:18   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где остановили врага на Купянщине, а также о тактике РФ рассказали в Ахиллесе Скриншот

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Купянщине и прокомментировал новую тактику россиян.

По его словам, СОУ смогли остановить оккупантов на участке возле Колесниковки и Загрызово.

«Левобережный Купянск, Купянск-Узловой продолжает оставаться в полной мере под контролем Сил обороны», – подчеркнул Федоренко.

Он назвал тактику россиян, воюющих на Купянском направлении «интересной». Уточнив, что на этом участке находятся военные ВС РФ разной подготовки и с разным боевым опытом.

«Но их просто много и они этот личный состав не ценят и это самый дешевый для них дополнительный материал. Соответственно, противник пытается постоянно производить разведку боем для того, чтобы обнаружить нас на переднем крае. И в случае открытия огня противник в то место, где был открыт огонь, начинает вести всеобъемлющее огневое поражение. К такой тактике Силы обороны тоже привыкли, о решении рассказывать не буду, но скажу так: по состоянию на сегодняшний день мы копаем гораздо больше, чем это было раньше», – отметил командир батальона.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 10:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Купянщине и прокомментировал тактику россиян.".