Где остановили врага на Купянщине, а также о тактике РФ рассказали в Ахиллесе

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Купянщине и прокомментировал новую тактику россиян.

По его словам, СОУ смогли остановить оккупантов на участке возле Колесниковки и Загрызово.

«Левобережный Купянск, Купянск-Узловой продолжает оставаться в полной мере под контролем Сил обороны», – подчеркнул Федоренко.

Он назвал тактику россиян, воюющих на Купянском направлении «интересной». Уточнив, что на этом участке находятся военные ВС РФ разной подготовки и с разным боевым опытом.

«Но их просто много и они этот личный состав не ценят и это самый дешевый для них дополнительный материал. Соответственно, противник пытается постоянно производить разведку боем для того, чтобы обнаружить нас на переднем крае. И в случае открытия огня противник в то место, где был открыт огонь, начинает вести всеобъемлющее огневое поражение. К такой тактике Силы обороны тоже привыкли, о решении рассказывать не буду, но скажу так: по состоянию на сегодняшний день мы копаем гораздо больше, чем это было раньше», – отметил командир батальона.