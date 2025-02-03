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Де зупинили ворога на Куп’янщині, а також про тактику РФ розповіли в Ахіллесі

Фронт 10:18   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де зупинили ворога на Куп’янщині, а також про тактику РФ розповіли в Ахіллесі Скріншот

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільне. Студія” розповів про ситуацію на Куп’янщині та прокоментував нову тактику росіян.

За його словами, СОУ змогли зупинити окупантів на ділянці біля Колісниківки та Загризового.

“Лівобережний Купʼянськ, Купʼянськ-Вузловий продовжує залишатися повною мірою під контролем Сил оборони”, – наголосив Федоренко.

Він назвав тактику росіян, які воюють на Куп’янському напрямку “цікавою”. Уточнивши, що на цій ділянці знаходяться військові ЗС РФ різної підготовки та з різним бойовим досвідом.

“Але їх просто багато і вони цей особовий склад не цінують і це є найдешевший для них додатковий матеріал. Відповідно, противник намагається постійно вчиняти розвідку боєм для того, щоб виявити нас на передньому краї. І у випадку відкриття вогню, противник у те місце, де був відкритий вогонь, починає вести всеосяжне вогневе ураження. До такої тактики Сили оборони також призвичаїлися, про вирішення розповідати не буду, але скажу так: станом на сьогоднішній день ми копаємо набагато більше, ніж це було раніше”, – зазначив командир батальйону.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 10:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільне. Студія” розповів про ситуацію на Куп’янщині та прокоментував нову тактику росіян.".