Де зупинили ворога на Куп’янщині, а також про тактику РФ розповіли в Ахіллесі

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільне. Студія” розповів про ситуацію на Куп’янщині та прокоментував нову тактику росіян.

За його словами, СОУ змогли зупинити окупантів на ділянці біля Колісниківки та Загризового.

“Лівобережний Купʼянськ, Купʼянськ-Вузловий продовжує залишатися повною мірою під контролем Сил оборони”, – наголосив Федоренко.

Він назвав тактику росіян, які воюють на Куп’янському напрямку “цікавою”. Уточнивши, що на цій ділянці знаходяться військові ЗС РФ різної підготовки та з різним бойовим досвідом.

“Але їх просто багато і вони цей особовий склад не цінують і це є найдешевший для них додатковий матеріал. Відповідно, противник намагається постійно вчиняти розвідку боєм для того, щоб виявити нас на передньому краї. І у випадку відкриття вогню, противник у те місце, де був відкритий вогонь, починає вести всеосяжне вогневе ураження. До такої тактики Сили оборони також призвичаїлися, про вирішення розповідати не буду, але скажу так: станом на сьогоднішній день ми копаємо набагато більше, ніж це було раніше”, – зазначив командир батальйону.