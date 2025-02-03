Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини

Фронт 16:50   03.02.2025
Вікторія Яковенко
Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Де штурмували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Про бої на Харківському напрямку Генштаб не повідомляє, однак інформує, що ЗС РФ завдали авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських воїнів у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. СОУ відбили шість ворожих атак, ще один бій наразі триває.

«Загалом, від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення», – додали у Генштабі.

Читайте також: Де зупинили ворога на Куп’янщині, а також про тактику РФ розповіли в Ахіллесі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого
Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого
03.02.2025, 18:03
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
На ремонті дороги під Харковом у бік кордону з РФ розбазарили 4,2 млн грн
На ремонті дороги під Харковом у бік кордону з РФ розбазарили 4,2 млн грн
03.02.2025, 17:34
Новини Харкова — головне за 3.02: відключення світла, удари, рекордна погода
Новини Харкова — головне за 3.02: відключення світла, удари, рекордна погода
03.02.2025, 16:53
Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини
Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини
03.02.2025, 16:50
РЕБами оснастять всі «швидкі», що працюють на сході й півночі Харківщини
РЕБами оснастять всі «швидкі», що працюють на сході й півночі Харківщини
03.02.2025, 16:13

Новини за темою:

08:39
Генштаб: 14 атак було на Куп’янському напрямку, вдвічі менше – на Харківському
16:52
Шість атак на Харківському напрямку, сім – на Куп’янському: Генштаб на 16:00
14:49
У росіян проблеми з технікою? Як штурмує ворог на півночі Харківщини
13:28
Ситуація у Вовчанську: як впливає погода та чи є дефіцит боєприпасів (відео)
17:20
На Харківському напрямку – без атак, на Куп’янському – йде бій: ГШ на 16:00

Ви читали новину: «Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де штурмували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".