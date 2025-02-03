Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини

Де штурмували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Про бої на Харківському напрямку Генштаб не повідомляє, однак інформує, що ЗС РФ завдали авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських воїнів у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. СОУ відбили шість ворожих атак, ще один бій наразі триває.

«Загалом, від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення», – додали у Генштабі.