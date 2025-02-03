Генштаб: ворог атакував на Куп’янщині і бив із авіації по півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Де штурмували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Про бої на Харківському напрямку Генштаб не повідомляє, однак інформує, що ЗС РФ завдали авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.
На Куп’янському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських воїнів у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. СОУ відбили шість ворожих атак, ще один бій наразі триває.
«Загалом, від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення», – додали у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де штурмували окупанти впродовж дня на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".