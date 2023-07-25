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На два дня трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршруты

Общество 17:36   25.07.2023
Оксана Якушко
На два дня трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршруты Фото: Харьковский горсовет

26 и 27 июля с 10:00 до 15:00 движение трамваев №6 и №8 в пер. Салтовском и по Салтовскому шоссе, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон» на Салтовке будет прекращено.  

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут ходить следующим образом:

 

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

 

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 17:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 и 27 июля с 10:00 до 15:00 движение трамваев №6 и №8 в пер. Салтовском и по Салтовскому шоссе, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон» на Салтовке будет прекращено.  ".