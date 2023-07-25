На два дня трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршруты
26 и 27 июля с 10:00 до 15:00 движение трамваев №6 и №8 в пер. Салтовском и по Салтовскому шоссе, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон» на Салтовке будет прекращено.
Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут ходить следующим образом:
№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Читайте также: 30 электробусов за 15 млн евро планирует закупить мэрия Харькова
Новости по теме:
Вы читали новость: «На два дня трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 и 27 июля с 10:00 до 15:00 движение трамваев №6 и №8 в пер. Салтовском и по Салтовскому шоссе, от ул. Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон» на Салтовке будет прекращено. ".