На два дні трамваї на Салтівці у Харкові тимчасово змінять маршрути

26 та 27 липня від 10:00 до 15:00 рух трамваїв №6 та №8 у пров. Салтівському та Салтівським шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 мікрорайон» на Салтівці буде припинено.

Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».