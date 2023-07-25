На два дні трамваї на Салтівці у Харкові тимчасово змінять маршрути
26 та 27 липня від 10:00 до 15:00 рух трамваїв №6 та №8 у пров. Салтівському та Салтівським шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 мікрорайон» на Салтівці буде припинено.
Це пов’язано із аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї ходитимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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Ви читали новину: «На два дні трамваї на Салтівці у Харкові тимчасово змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 та 27 липня від 10:00 до 15:00 рух трамваїв №6 та №8 у пров. Салтівському та Салтівським шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602 мікрорайон» на Салтівці буде припинено. ".